МВС оновило правила видачі автомобільних номерів: що змінилось
Кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.
Про це йдеться у наказі МВС від 02 березня 2021 року № 166, передає прес-служба Головного сервісного центру МВС.
"Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.
Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області", - пояснили у відомстві.
При цьому, зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які українці залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.
"Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення та логістичних витрат на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів.
У кінцевому результаті нововведення призведе до економії бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.
Наказ МВС набуває чинності з моменту опублікування.
Економічна правда
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