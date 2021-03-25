МВС оновило правила видачі автомобільних номерів: що змінилось

Кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.

Про це йдеться у наказі МВС від 02 березня 2021 року № 166, передає прес-служба Головного сервісного центру МВС.

"Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області", - пояснили у відомстві.

При цьому, зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які українці залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

"Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення та логістичних витрат на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів.

У кінцевому результаті нововведення призведе до економії бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Наказ МВС набуває чинності з моменту опублікування.

Економічна правда