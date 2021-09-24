Острів на Оболоні: КМДА і Крищенко відповіли на розслідування "Схем"
Київська міська влада заявляє, що всі острови Києва знаходяться у власності громади столиці, ніколи не передавалися у приватну власність і згідно із законом передаватися не можуть.
Про це заявили в КМДА у відповідь на розслідування програми "Схеми".
Щодо гідроспоруд, які, за даними "Схем", були передані у приватну власність, у КМДА заявили, що "системності набуває робота так званих "чорних реєстраторів".
"Тому міська влада звертається до правоохоронних органів активізувати боротьбу з "чорними реєстраторами" і перевірити інформацію, оприлюднену журналістами", - йдеться у повідомленні.
Водночас фігурант розслідування, екс-глава поліції Києва і новоспечений заступник голови КМДА Андрій Крищенко написав у Facebook, що "законів України не порушував і до припущень, які прозвучали на його адресу, не причетний".
"Вчора програма "Схеми" опублікувала матеріал про оформлення права власності на гідротехнічні споруди, в якому серед інших фігурує моє прізвище.
Сьогодні ж я звернуся в Національне антикорупційне бюро України в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості. Законів України я не порушував. І до припущень, що прозвучали на мою адресу, не причетний. Тому, як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні", - написав він.
Нагадаємо:
У розслідуванні "Схем" йдеться, що низка причалів і дамб на Дніпрі та Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів перейшли у приватні руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка завдяки листу з Нацполіції.
Як зазначається, "Схеми" виявили зв’язки Бойка, які ведуть до колишнього керівника київських поліцейських – Андрія Крищенка.
Економічна правда
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