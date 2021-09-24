Оточення нового заступника Кличка заволоділо островом у Києві – "Cхеми"

Схеми

Низка причалів і дамб на Дніпрі та Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів перейшли у приватні руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка завдяки листу з Нацполіції.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Зокрема мова йде про такі об’єкти:

причал поліцейської бази відпочинку "Динамо" на Київському морі під Вишгородом; мальовничий вихід до берега на Дніпрі у селі Витачів в Обухівському районі; причал річкового порту у селі Трипілля також в Обухівському районі; вихід до берега в одному з садових товариств у заплаві Дніпра у дачному районі столичних Осокорків; дамба на озері Алмазному на Троєщині; вихід до води на Рибальському острові в районі вулиці Набережно–Хрещатицької; причал на Оболоні, який використовують любителі вітрильного спорту та учні спортивної школи олімпійського резерву; дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло, також на Оболоні.

Як зазначається, у 2018 році киянин Костянтин Бойко заявив у поліцію, що знайшов "загублені майнові права" на причал на Оболоні. Бойко повідомив в органи, що така ж ситуація склалася ще на 16 об’єктах, розташованих у Києві та на околицях столиці.

Бойко заявив до поліції як представник партнера з розвитку спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву на Оболоні в Києві Ольги Лук’янцевої: вона скаржилася на крадіжку майна у школи, але згодом поліція перекваліфікувала провадження у самовільне будівництво на захопленій ділянці. Знайомі порадили звернутися до Костянтина Бойка, який представився адвокатом і похизувався зв'язками в правоохоронних органах. Як з’ясувалось, Бойко заявив до поліції уже без відома Лук’янцевої.

Як пишуть "Схеми", Бойко запропонував правоохоронцям рішення: за законодавством, людина, яка знайшла загублену річ, має право на її тимчасове зберігання.

На лист Бойка 18 грудня того ж року відповіла Ольга Момот – слідча відділу особливо тяжких злочинів Головного управління столичного Нацполу, очолюваного тоді Андрієм Крищенком. Вона повідомила Бойку, що розглянула його скаргу і підтверджує, що об'єкти, перелік яких надав Бойко, справді не перебувають ні у чиїй власності.

Тому поліція попросила його стати зберігачем усіх 16 зазначених об’єктів.

Ольга Момот у відповідь на питання "Схем" сказала, що навіть не знає і не має уявлення, хто такий Бойко.

Бойко, заручившись цим листом від правоохоронців, звернувся до приватних реєстраторів, і ті успішно внесли в державний реєстр запис про його майнові права на 11 об’єктів, які він отримав на зберігання на прохання поліції.

Як пишуть "Схеми", такі дії містять ознаки правопорушення. Адвокат Богдан Боровик каже, що лист не є правовстановлюючим документом.

Після отримання майнових прав на об’єкти, Бойко продав їх ТОВ "Українське бюро річкових портів" – компанії, співвласником якої він є.

Як зазначається, "Схеми" виявили зв’язки Бойка, які ведуть до колишнього керівника київських поліцейських – Андрія Крищенка.

За адресою компанії, на яку Бойко реєструє дніпровські причали, також зареєстровані ще дві його фірми. Співвласником однієї з них є Юрій Шальнєв. Він родом з Горлівки і до 2007 року працював у місцевій міліції. У Горлівці у сусідньому з ним будинку мешкав майбутній голова поліції Києва Андрій Крищенко, який на той час теж працював в органах МВС.

У своїй декларації Крищенко протягом шести років вказував, що їздить на позашляховику Hyundai Santa Fe, який належить Шальнєву. За інформацією "Схем", Шальнєв був водієм Крищенка. Також їхні дружини товаришують у Facebook.

Українська правда