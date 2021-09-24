Справа банку "Фінансів і Кредит": у Жеваго відреагували на рішення суду Лондона

фото: Ferrexpo

Високий суд Англії та Уельсу постановив, що не має юрисдикції для розгляду справи банку "Фінанси і кредит" за позовом ФГВФО проти Костянтина Жеваго, ніяких інших рішень суд не приймав.

Про це заявляють британські та українські юристи Жеваго.

"Наголошуємо, суд постановив, що не має юрисдикції для розгляду даної справи. Ніяких інших рішень вище зазначений суд не приймав. Публікації в деяких українських ЗМІ є спекулятивними та неправдивими", - заявили юристи.

Вони додають, що ця справа "справа завжди була і є питанням України".

"Ми задоволені, що суд Великобританії відхилив цю справу. Вона має розглядатися в Україні. Банк "Фінанси і Кредит" не повинен був відправлятися на ліквідацію через непрофесійні та необґрунтовані дії попереднього керівництва НБУ", - йдеться у позиції юристів.

"Крім того, Високий суд Англії та Уельсу зобов’язав ФГВФО компенсувати пану Жеваго всі фінансові витрати, пов’язані з даним судовим процесом", - додали вони.

Нагадуємо:

Суд Лондона не визнав свою юрисдикцію у позові Фонду гарантування вкладів фізосіб та банку "Фінанси та Кредит" проти акціонера Костянтина Жеваго у справі на 600 млн доларів.

У Фонді заявили, що 23 вересня 2021 року Високим Судом Англії та Уельсу було оголошено рішення щодо розгляду заяви про всесвітній арешт активів акціонера банку Костянтина Жеваго у рамках позову про стягнення шкоди, нанесеної ним банку.

Суддя дійшов висновку, що наведені під час слухань докази Фонду та Банку вказують на наявність достатніх підстав видати наказ про всесвітній арешт активів акціонера банку.

Водночас, суд переконаний, що він не має юрисдикції для розгляду цієї справи, адже є потреба застосовувати українське законодавство, "у якому він не є експертом".

У лютому 2021 року Фондом було ініційовано позов на суму 582,5 млн доларів про стягнення спричиненої банку шкоди з Костянтина Жеваго, трьох англійських компаній та одного громадянина Сполученого Королівства, задіяних в операціях з виведення коштів з банку.

9 жовтня директор ДБР Роман Труба заявив, що екс-нардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук у провадженні, яке розслідує ГБР.

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

Економічна правда