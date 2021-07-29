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Суд відсторонив керівництво АРМА і відправив на домашній арешт

Четвер, 29 липня 2021, 15:13
 
ФОТО з САЙТу ARGUMENTUA

Суд відсторонив від посади підозрюване у привласнені понад 400 тисяч доларів США  керівництво Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами та відправив під домашній арешт.

Джерело: заступник голова АРМА Володимир Павленко і ДБР у коментарі УП

Деталі: Печерський районний суд міста Києва 29 липня ухвалив відсторонити від посади т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина та його заступника Володимира Павленка. Суддя Сергій Вовк обрав також держслубовцям запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту строком до 24 вересня.

Відсторонення і таку саму міру запобіжного заходу отримав і начальник управління менеджменту активів АРМА Вахтанг Бочоришвілі. 

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань заявило про зловживання керівництва АРМА, викриті у співпраці зі спецпідрозділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
  • За даними ДБР, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА (Віталій Сигидин – ред.), його заступник (Володимир Павленко), начальник управління даної установи (Вахтанг Бочорішвілі) у змові з адвокатами (Денис Сердюк і Оксана Сєрокурова) та фізичною особою (Ігор Король) заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.
  • За даними УП, йдеться про 400 тисяч доларів, арештованих Національною поліцією як "воровський общак".
  • Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Знати більше: $400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак

Українська правда

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