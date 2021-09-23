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Бюджет-2022: у Міненерго кажуть, що Мінфін не врахував пропозиції на 7,6 мільярдів

Четвер, 23 вересня 2021, 14:55
 
фото: міненерго

У Міненерго заявили, що Мінфін під час підготовки проєкту бюджету-2022 не врахував його пропозиції на 7,6 млрд грн, що може вкрай негативно позначитися на вугільній галузі.

Про це заявив заступник міністра енергетики Олексій Кулаков під час засідання комітету Ради з питань енергетики та ЖКП, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували обсяг загальних потреб міністерства на 2022 рік у розмірі 12,1 млрд грн, з них не враховано 7,6 млрд грн", - підкреслив Кулаков.

За його словами, на 4,4 млрд грн недофінансовані поточні витрати вугільних підприємств - заробітна плата і оплата спожитої електроенергії, а також в цілому не враховані 2,9 млрд грн, які пропонувалися Міненерго на капітальні витрати.

Також, за його словами, сума на гірничо-рятувальні роботи зменшена з запропонованих Міненерго 414 млн грн до 340 млн грн, на ліквідацію неперспективних шахт - з 1,194 млрд грн до 1,132 млрд грн.

Заступник міністра енергетики заявив, що недофінансування галузі дуже негативно позначиться на її функціонуванні і призведе до зростання імпорту ресурсу.

"Ми будемо мати таку ж ситуацію, як зараз: непрогнозовану аварійність, зниження видобутку, дуже великий обсяг імпорту вугілля з Казахстану і Польщі і не будемо збалансовані", - наголосив він.

При цьому, Кулаков звернувся до комітету з проханням посприяти включенню пропозицій Міненерго щодо фінансування вугільної галузі в проєкт держбюджету-2022.

Також він озвучив пропозицію Міненерго збільшити в законопроєкті №6052 обсяг коштів для погашення боргів по заробітній платі шахтарям за 2021 рік до 2,1 млрд грн замість передбаченого 1 млрд грн.

Під час презентації проєкту бюджету-2022 у Раді міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що державна підтримка вугільної галузі складе 4,5 млрд грн.

Вона включає часткове покриття оплати праці шахтарів, витрати на ліквідацію неприбуткових шахт і гірничо-рятувальні роботи.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

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Міненергетики шахтарі бюджет

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