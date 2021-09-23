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Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину і дизпалива

Четвер, 23 вересня 2021, 11:15
 
unsplash

Мінекономіки визначило на третю декаду вересня середню вартість 1 літра дизпалива в 22,59 грн, 1 літра бензинів - 26,17 грн.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Середню вартість палива визначили на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України".

Відповідно, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин не має перевищувати 31,17 грн/л, на дизпаливо - 29,59 грн/л.

Порівняно з другою декадою вересня середня ціна на бензин знизилась на 44 коп/л, на дизпаливо зросла на 27 коп/л.

Нагадаємо:

Міністерство економіки 14 вересня підняло граничну ціну бензину до 26,61 грн за літр та дизпалива – до 22,32 грн/л, мережі автозаправних станцій вже підняли ціни на пальне.

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Економічна правда

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АЗС бензин дизпаливо паливо Мінекономіки

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