Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину і дизпалива
Мінекономіки визначило на третю декаду вересня середню вартість 1 літра дизпалива в 22,59 грн, 1 літра бензинів - 26,17 грн.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Середню вартість палива визначили на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України".
Відповідно, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин не має перевищувати 31,17 грн/л, на дизпаливо - 29,59 грн/л.
Порівняно з другою декадою вересня середня ціна на бензин знизилась на 44 коп/л, на дизпаливо зросла на 27 коп/л.
Нагадаємо:
Міністерство економіки 14 вересня підняло граничну ціну бензину до 26,61 грн за літр та дизпалива – до 22,32 грн/л, мережі автозаправних станцій вже підняли ціни на пальне.
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Економічна правда
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