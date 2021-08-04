Купівля житла через "Укрфінжитло": Кабмін визначив умови надання кредитів

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Уряд на засіданні 4 серпня визначив умови надання "Українською фінансовою житловою компанією" іпотечних кредитів та послуг фінансового лізингу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що уряд прийняв відповідну постанову, розроблену Мінфіном.

Зокрема, визначений перелік осіб, які можуть претендувати на забезпечення житлом. Це працівники та службовці, які отримують заробітну плату за рахунок державного або місцевих бюджетів, та особи, відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної баз даних про внутрішньо переміщених осіб.

Також встановлені критерії, що дають право громадянам на отримання житла:

розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за останні 6 місяців не має перевищувати 10 розмірів середньомісячної заробітної плати у регіоні;

протягом останніх 5 років не мали у власності житлову нерухомість або потребують поліпшення житлових умов;

вікове обмеження: на дату виконання зобов’язань - не більше 70 років;

Також визначені умови щодо житла:

строк укладання договорів - не більше 20 років;

вартість 1 м² загальної площі житла не може перевищувати опосередковану вартість житла за регіонами, визначену Мінрегіоном та збільшену на відповідні коефіцієнти;

відсоткова ставка за іпотечним кредитом є фіксованою на весь період дії договору;

житло у фінлізинг надається без першого внеску; перший внесок за іпотечним кредитом складає 20% вартості житла;

нормативна площа (для фінлізингу: не більш 21 м² на кожного члена сім’ї та додатково 10.5 м² на сім’ю, але не більш 94.5 м²; для іпотечного кредиту: 50 м² на одинокого громадянина чи на сім’ю з 2-х осіб та 20 м² на кожного наступного члена сім’ї);

вимоги щодо об’єкта житлової нерухомості, який передається у фінансовий лізинг (перебуває в експлуатації не довше 20 років, або реконструкцію якого здійснено не раніше, ніж за 10 років до укладання договору).

За іпотечними кредитами ставка становитиме 7% річних, за послугами фінансового лізингу - 5%.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що планується випуск держоблігацій у розмірі 20 млрд грн для фінансування іпотечних програм.

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