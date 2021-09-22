Хабарі ексголові Укравтодору Новаку: НАБУ завершило розслідування щодо "Альткому"

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НАБУ і САП завершили розслідування щодо бенефіціара групи компаній "Альтком" Олександра Тісленка, за версією слідства він протягом 2017-2019 років надав 575 тис. доларів та 70 тис. євро хабарів ексочільнику Укравтодору Славоміру Новаку.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

22 вересня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта, дії особи кваліфіковано за ч.4 ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Як повідомляла Transparency International, йдеться про власника "Альткому" Олександра Тісленка.

За даними слідства, він особисто та через підконтрольних осіб систематично надавав неправомірну вигоду для того, аби екскерівник "Укравтодору" не розривав контракт з компанією. А також – здійснював оплату за проведені дорожні роботи та погоджував відтермінування здачі робіт.

Загалом, як встановили НАБУ і САП, йдеться про 575 тис. доларів та 70 тис. євро упродовж 2017-2019 рр.

TI зазначає, що компанія "Альтком" прославилася на тендерах Євро-2012 за часів Януковича, отримавши великі підряди на ремонт доріг та стадіону "Олімпійський".

Ця справа ведеться спільно з антикорупційним бюро Польщі.

Нагадуємо:

13 квітня 2021 року НАБУ і САП повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні хабарів колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славоміру Новаку.

21 липня минулого року прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

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Економічна правда