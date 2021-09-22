Міжнародне енергетичне агентство закликало РФ збільшити поставки газу в Європу

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Міжнародне енергетичне агентство заявило, що Росія "могла би зробити більше" для того, аби збільшити поставки блакитного палива до Європи, де через дефіцит газу ціни на біржах поступово наближаються до 950 доларів за тисячу кубометрів.

Про це йдеться у заяві агентства на сайті.

МЕА констатує вплив низки чинників на ціни на газ на ринку Європи: значне відновлення попиту, низька пропозиція ресурсу, погодні умови. Зокрема, наслідки холодного і тривалого опалювального сезону минулої зими та скорочення обсягів вітрової енергії протягом останніх тижнів.

Крім того, світові чинники такі як похолодання у Східній Азії та Північній Америці, спеки в Азії та посухи у Бразилії підтримали тенденцію до зростання попиту на газ.

У МЕА кажуть, що волатильність на європейському ринку ймовірно продовжуватиметься й надалі через незаплановані відключення та стрімкі похолодання.

"Рівні зберігання газу в Європі значно нижчі за їхній середньорічний показник за п'ять років, але не помітно нижче їх попередніх п'ятирічних мінімумів, які були досягнуті в 2017 році", – заявили в агентстві.

При цьому російський експорт до Європи скоротився до рівня 2019 року.

"МЕА вважає, що Росія може зробити більше, щоб збільшити доступність газу у Європі та забезпечити заповнення сховищ до належного рівня під час підготовки до майбутнього зимового опалювального сезону", – заявили в агентсві.

Там також пояснили, що ціни на електроенергію в Європі за останні тижні піднялися до найвищого рівня за останні десятиліття – вище 100 євро за мегават-годину. Наприклад, у Німеччині та Іспанії ціни у вересні були приблизно вчетверо більшими за середні показники, які спостерігалися у 2019 та 2020 роках. Це зростання було спричинено зростанням цін на газ та вугілля у Європі.

Це важливо, адже газ залишається важливим інструментом збалансування ринків електроенергії, а тому ціни на ресурси взаємопов'язані.

Нагадуємо:

Жовтневі ф’ючерси на газ на головному європейському хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 20 вересня, зросли до 938 доларів за тисячу кубів, попри падіння ціни 21 вересня вона залишається на рівні понад 900 доларів.

Зокрема, ралі підтримується виснаженням російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

Економічна правда