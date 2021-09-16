Уряд погодив кандидатури 5 членів наглядової ради "Центренерго"
Уряд на засіданні 15 вересня погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради "Центренерго" - як незалежних членів і як представників держави.
Про це йдеться у розпорядженні № 1086-р від 15 вересня.
Відповідно до документу, Кабмін погодив кандидатури Валерія Безлепкіна, Олександра Мужеля та Валерія Щекатурова як незалежних членів.
Кандидатури Дениса Кудіна та Андрія Готи - як представників держави.
Як зазначає liga.net, відповідно до листа Фонду держмайна з пропозиціями кандидатур, Гота - керівник кабінету керівника Офісу президента, Безлепкін - тимчасово не працюючий, раніше, зокрема, очолював ПАТ "Харківгаз", також був директором департаменту ЖКГ Запорізької міськради.
Водночас Валерій Щекатуров є ФОПом, місцем роботи Мужеля вказана компанія Renedes Advisory Services LTD, досвід роботи - президент і засновник IT-компанії.
Кудін - заступник голови Фонду держмайна.
Нагадаємо:
У березні 2021 року рішенням наглядової ради ПАТ "Центренерго" головою ради обрано заступника голови Фонду держмайна Дениса Кудіна.
Економічна правда
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