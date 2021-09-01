Google також відклав до січня повернення співробітників в офіси

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Корпорація Google відклала до 10 січня 2022 року повернення співробітників в офіси.

Про це повідомив гендиректор компанії Сундар Пічаї, пише CNBC.

Зазначається, що Google уже втретє відкладає повернення своїх працівників до офісу на тлі поширення штаму "Дельта".

За словами гендиректора Google, нова дата - 10 січня 2022 року.

У грудні 2020 року Google відклав повернення в офіси до 1 вересня 2021 року.

Після цього терміну планувалося, що співробітники повинні будуть працювати офлайн не менше трьох днів на тиждень.

А у липні Пічаї оголосив про нову дату, до 18 жовтня, і заявив, що працівники, які повертаються, повинні будуть пройти вакцинацію.

Нагадаємо:

Раніше компанія Facebook відклала повернення співробітників до американських офісів на початок наступного року - раніше у Facebook планували повернутися в кампуси восени цього року.

Корпорація Apple відклала повернення в офіси співробітників до січня 2022 року на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Економічна правда