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УЗ майже полагодила провалля на шляху з Чернівців, відновлюють рейс

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:38
 
ua.depositphotos.com

Укрзалізниця завершує роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця — Мамалига, де стався карстовий провал у земельному полотні, вже 21 вересня відновлять рейс з Чернівців до Києва.

про це повідомила пресслужба УЗ.

Для відновлення зруйнованої частини полотна було всього відсипано 200 куб. м щебеню та 225 куб. м бутового каменю. Наразі тривають роботи з баластування колій.

"Пасажирів рейсу №118 Чернівці — Чернігів запрошуємо ввечері на посадку за графіком", – повідомляють у компанії.

Водночас зазначається, що спочатку потяги курсуватимуть на даній дільниці з обмеженою швидкістю до 25 км/год. Також буде встановлено цілодобовий нагляд за технічним станом відновленої частини земельного полотна.

Нагадуємо:

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні, Укрзалізниця пустила потяг з Чернівців на Київ через Тернопіль із затримкою близько двох годин.

Економічна правда

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