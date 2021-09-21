Рада відправила законопроєкт щодо грантів трудовим мігрантам на доопрацювання

фото: нбу

Верховна Рада на засіданні 21 вересня ухвалила рішення відправити на доопрацювання законопроєкт №4669, яким пропонується надавати гранти до 150 тисяч гривень трудовим мігрантам на початок своєї справи в Україні.

Про це відомо з засідання ВРУ.

Під час представлення урядового документу у залі, голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова зазначила, що він не враховує молодь, а лише старшу вікову групу.

"Якщо ви порахуєте вік людей, які підтримуються законопроєктом, то ви побачите, що тут немає стимуляції повернення трудових мігрантів молодого віку", - пояснила вона.

За словами Третьякової, комітет рекомендував прийняти документ за основу, але варто дати можливість уряду внести законопроєкт, який би охоплював молодь.

Зрештою, законопроєкт підтримали лише 147 депутатів, чого не достатньо для ухвалення. За те, аби повернути його на доопрацювання, проголосували 330 нардепів.

Законопроєктом передбачалося, що допомогу на власну справу зможуть отримати в установленому порядку понад 700 осіб. Граничний розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тис гривень.

Загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік -108 млн гривень. З них 50 млн грн візьмуть з держбюджету на поворотній основі і 58 млн грн - з бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на безповоротній основі.

Нагадуємо:

Комітет ВР з питань соцполітики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №4669, яким пропонується стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на батьківщину, зокрема, шляхом надання держдопомоги на започаткування підприємницької діяльності.

Раніше повідомлялось, що Кабмін підтримав та пропонує на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачає виділення до 150 тисяч гривень людям, які повернулися в Україну і хочуть відкрити власну справу.

Економічна правда