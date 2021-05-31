Всі розділи
Укр / Рус

До 150 тисяч на свою справу: Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які повернулись в Україну

Понеділок, 31 травня 2021, 13:30
 

Комітет ВР з питань соцполітики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №4669, яким пропонується стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на батьківщину, зокрема, шляхом надання держдопомоги на започаткування підприємницької діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Комітету.

Водночас альтернативний законопроєкт № 4669-1 рекомендували включити до порядку денного та відхилити.

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту закону № 4669, передбачається запровадження надання допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів, виходячи з наявності у них страхового стажу.

Надання держдопомоги буде здійснюватись за рахунок 2 джерел, зокрема:

  • за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття одноразово на безповоротній основі - для громадянам України, які мають страховий стаж понад 10 років;
  • за рахунок коштів державного бюджету, передбачених в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі - для громадян України, які мають страховий стаж менше 10 років.

Передбачається, що таку допомогу зможуть отримати в установленому порядку понад 700 осіб.

Також передбачається, що граничний розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тис гривень.

Загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік становитиме 108 млн гривень, з них:

  • 50 млн грн з держбюджету на поворотній основі (для громадян України, які мають страхових стаж менше 10 років);
  • 58 млн грн з бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на безповоротній основі (для громадян України, які мають страхових стаж понад 10 років).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Кабмін підтримав та пропонує на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачає виділення до 150 тисяч гривень людям, які повернулися в Україну і хочуть відкрити власну справу.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Рада заробітчани міграція

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Цього тижня Рада планує розблокувати підписання закону про земельні аукціони – Корнієнко 31 травня 2021, 12:35
"Слуги" пропонують зменшити на 50% ціну електроенергії для лікарень з кисневими станціями 25 травня 2021, 17:25
ПДВ для аграріїв: у Раді хочуть повернути ставку в 20% 21 травня 2021, 16:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!