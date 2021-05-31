До 150 тисяч на свою справу: Комітет підтримав законопроєкт про гранти мігрантам, які повернулись в Україну

Комітет ВР з питань соцполітики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт №4669, яким пропонується стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на батьківщину, зокрема, шляхом надання держдопомоги на започаткування підприємницької діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Комітету.

Водночас альтернативний законопроєкт № 4669-1 рекомендували включити до порядку денного та відхилити.

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту закону № 4669, передбачається запровадження надання допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів, виходячи з наявності у них страхового стажу.

Надання держдопомоги буде здійснюватись за рахунок 2 джерел, зокрема:

за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття одноразово на безповоротній основі - для громадянам України, які мають страховий стаж понад 10 років;

за рахунок коштів державного бюджету, передбачених в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі - для громадян України, які мають страховий стаж менше 10 років.

Передбачається, що таку допомогу зможуть отримати в установленому порядку понад 700 осіб.

Також передбачається, що граничний розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тис гривень.

Загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік становитиме 108 млн гривень, з них:

50 млн грн з держбюджету на поворотній основі (для громадян України, які мають страхових стаж менше 10 років);

58 млн грн з бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на безповоротній основі (для громадян України, які мають страхових стаж понад 10 років).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Кабмін підтримав та пропонує на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачає виділення до 150 тисяч гривень людям, які повернулися в Україну і хочуть відкрити власну справу.

Економічна правда