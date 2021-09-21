Cімейні фермерські господарства отримали 400 тисяч компенсації ЄСВ – Мінагро

Unsplash

Мінагрополітики спрямувало на позабюджетний рахунок 389,7 тис грн для надання додаткової фінансової підтримки сімейним фермерським господарствам через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голів сімейного фермерського господарства ЄСВ.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За словами міністра Романа Лещенка, порядок надання сімейним фермерським господарствам цієї додаткової фінансової підтримки був затверджений ще у 2019 році постановою Кабміну від 22 травня 2019 року № 565.

"Нарешті після підписання постанови вдалося перерахувати близько 400 тис грн на позабюджетний рахунок як допомогу сімейним фермерським господарствам у частині ЄСВ.

Ці кошти передбачалося виплатити і у 2020 році, і у 2021-му, проте в зв’язку з відсутністю програмного забезпечення взаємозв’язку Державної податкової служби з Державною казначейською службою це зробити не вдавалося", - сказав Лещенко.

За його словами, наразі кошти вже надійшли на рахунки сімейних фермерських господарств у Державному пенсійному фонді. Це доплати за 2020 рік та 1 і 2 квартали 2021 року.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у рамках річного проєкту "Підтримка громад в управлінні землями", який реалізується за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), щонайменше 800 територіальних громад отримають підтримку в управлінні землями.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда