800 територіальних громад отримають підтримку в управлінні землями – Мінагрополітики

unsplash

У рамках річного проєкту "Підтримка громад в управлінні землями", який реалізується за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), щонайменше 800 територіальних громад отримають підтримку в управлінні землями.

Відповідний проєкт 2 вересня презентувала Громадська спілка "Укргео", повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"Діяльність в межах проєкту допоможе громадам у всіх областях України впровадити сучасні інструменти управління землями в умовах нового земельного законодавства щодо просторового планування використання земель та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Бенефіціарами проєкту стануть в першу чергу територіальні громади, їх голови та землевпорядники, планується охопити щонайменше 800 територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

"Земельні відносини - це суспільні відносини. Сподіваємся, що скоро ми перейдемо до якісного управління землями громадами, оскільки землі в громадах - це основний актив, який дасть можливість для економічного росту українського села", - зазначив заступник міністра аграрної політики Тарас Дзьоба.

"Територіальні громади набули низки повноважень завдяки реформі децентралізації та земельній реформі. Тепер вони відповідальні за просторове планування своїх територій, розпорядження землями, контроль за їх самовільним захопленням та цільовим використанням. Ці повноваження формують потенціал економічного успіху громад, який залежить від обізнаності керівництва та фахівців громад про нові можливості законодавства та володіння практичним інструментарієм для досягнення цілей.

Розуміючи ці завдання та потреби, Програма АГРО підтримає громади на цьому шляху. Ми підтримали проєкт "Підтримка громад в управлінні землями", до якого залучені найкращі фахівці у галузях просторового планування, земельного права, геодезії та землеустрою, які нададуть допомогу громадам у впровадженні сучасних інструментів управління землями в умовах нового земельного законодавства щодо просторового планування використання земель та дерегуляції у сфері земельних відносин", - заявила директорка Програми USAID аграрного та сільського розвитку АГРО Ксенія Сидоркіна.

"Громадська спілка УкрГео реалізовує проєкт, ми націлені простими та доступними інструментами підвищити спроможності територіальних громад через знання земельного законодавства.

У рамках проєкту будуть заплановані навчання та консультації, через які ми поділимося кращими практиками управління земельними ресурсами. Ми допоможемо в організації комунікації громад з державними інституціями, підготуємо пропозиції щодо вирішення проблемних питань земельних відносин на національному рівні або рівні законодавства та багато іншого", - заявив голова правління "Укргео" Роман Челноков.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда