Нардепи розкритикували проєкт бюджету-2022

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Народні депутати розкритикували проєкт бюджету-2022, заявивши зокрема, що це "бюджет нових боргів" та "бюджет брехні".

Про це вони заявили під час виступів у Раді.

Голова бюджетного комітету Юрій Арістов заявив, що Кабмін вчасно подав законопроєкт про бюджет.

За його словами, регламент ВР не передбачає голосування за підсумками представлення держбюджету у Раді.

"Сьогодні фактично розпочинається підготовка цього законопроєкту до 1 читання", - резюмував він.

Він додав, що нардепи і комітети мають можливість не пізніше 1 жовтня подати до профільного комітету свої пропозиції щодо законопроєкту.

За його словами, подані пропозиції мають бути збалансованими. Він також закликав комітети, нардепів та уряд до конструктивної роботи для "своєчасного прийняття якісного бюджету на наступний рік".

Представник фракції "Слуга народу", голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що "цей проєкт бюджету набагато кращий, ніж минулорічний".

"Уряд попрацював набагато краще. Хочу відмітити відповідність Бюджетній деклрації - це означає прогнозованість бюджету, прозорість і плановість бюджетної політики", - сказав Гетманцев.

"Бюджет не без недоліків, і ми маємо до 1 читання його обговорювати. На мою думку, несправедливим є зменшення надходжень від акцизу на тютюн, у нас найбільший за всю історію ринок тіньового тютюну і ми повинні з цим боротися.

Є над чим працювати, але проєкт бюджету є набагато кращим і, безперечно, ми його підтримуємо", - додав він.

Водночас Ольга Стефанішина (фракція "Голос") розкритикувала недостатнє фінансування медичної системи.

"Сьогодні Мінфін пишається тим, що додав якихось 30 млрд грн на медгарантії, але, вибачте, ЗУ чітко каже - на програму медгарантій держава має виділяти 5% ВВП. Зараз лише 2,9%", - підкреслила вона.

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко також розкритикував бюджет-2022, заявивши зокрема, що "слуги" обіцяли, що доходи від грального бізнесу будуть 7 млрд грн, а зараз заклали в доходи від грального бізнесу 700 млн.

"Оце і є брехня, бо гроші йдуть в кишені слуг народу у вигляді конвертів", - сказав він.

Представник "За майбутнє" Тарас Батенко зокрема заявив, що партія вітає бажання збільшити зарплати лікарям, але заявив, що збільшення мінімальної зарплати на 200 грн - "це просто смішно".

"Очевидно, що у нас буде дира з субсидіями на наступний рік", - додав він.

Також нардеп додав, що у партії не розуміють збільшення видатків на РНБО, за його словами, не можна підміняти закони санкціями.

Також він розкритикував скорочення витрат на культуру.

Представник "ОПЗЖ" Олександр Колтунович заявив, що бюджет-2022 - "плювок в обличчя людям з мінімальними фіксованими доходами", "фінансовий плінтус" та "бюджет нових боргів" та розкритикував заплановане підвищення мінімалки лише на 200 грн.

Павло Бакунець (група "Довіра") зокрема, заявив, що до проєкту бюджету є багато питань, зокрема, щодо відсутності коштів на субвенцію на компенсування втрат за газ. Також він закликав збільшити кошти на освітню субвенцію.

Іван Крулько ("Батьківщина") заявив, що закладений розмір прожиткового мінімуму відрізняється від фактичного прожиткового мінімуму.

Нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко також заявила про недостатню кількість коштів, закладених на субсидії.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

Економічна правда