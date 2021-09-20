Уряд у вівторок представить законопроєкт про держбюджет-2022 у Раді

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Уряд представить у Верховній Раді законопроєкт про державний бюджет України на 2022 рік у вівторок, 21 вересня.

Про це голова ВР Дмитро Разумков розповів під час погоджувальної ради 20 вересня.

Він зазначив, що комітет вже опрацьовує документ.

Яким бачать кошторис країни на наступний рік в Кабміні читайте у матеріалі: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який одразу передали до Верховної Ради.

Економічна правда