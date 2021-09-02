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Уряд змінив механізм розрахунку середньої зарплати

Четвер, 2 вересня 2021, 16:20
 
unsplash

Кабінет міністрів змінив механізм обчислення середньої зарплати заробітної плати, який враховуватиме премії та інші заохочувальні виплати за місяць.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні 1 вересня, повідомляє Мінекономіки.

Відповідно до прийнятого рішення, при обчисленні середньої зарплати враховуватимуться премії та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця їх нарахування.

В уряді додали, що вдосконалення механізму обчислення середньої заробітної плати сприятиме спрощенню здійснення розрахунків для суб’єктів господарювання. 

"Діючий механізм обчислення середньої зарплати є досить складним в адмініструванні, особливо для підприємств, де працює багато працівників.

Ухвалене рішення дозволить його спростити, а також сприятиме зменшенню кількості спірних ситуацій, що виникають при застосуванні діючого порядку", - заявила заступниця мністра економіки Світлана Глущенко.

Рішення уряду також передбачає зобов'язання роботодавців здійснити перерахунок середнього заробітку працівникам за новими правилами у разі, якщо ними не було забезпечено перерахунок відповідних сум середньої зарплати з урахуванням премій та виплат за підсумками роботи за певний період згідно з правилами, що діяли з 12 грудня 2020 року.

Нагадаємо:

У липні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти липня 2020 року) зросла на 10,2%, з червня зросла на 0,1%.

Економічна правда

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