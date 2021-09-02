У роботі Instagram стався масштабний збій
Четвер, 2 вересня 2021, 16:10
Соціальна мережа Instagram, що належить Facebook, 2 вересня працює зі збоями – користувачі у всьому світі повідомляють про несправності.
Відповідні дані відображаються на сайті Downdetector.
Повідомлення почали надходити 2 вересня близько 8 ранку, пік збоїв стався о 15 годині за Києвом.
Найбільше повідомлень стосуються роботи застосунку, також виникають проблеми зі з’єднанням до сервера і входом в обліковий запис.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua