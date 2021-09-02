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У роботі Instagram стався масштабний збій

Четвер, 2 вересня 2021, 16:10
 
unsplash

Соціальна мережа Instagram, що належить Facebook, 2 вересня працює зі збоями – користувачі у всьому світі повідомляють про несправності.

Відповідні дані відображаються на сайті Downdetector.

Повідомлення почали надходити 2 вересня близько 8 ранку, пік збоїв стався о 15 годині за Києвом. 

Найбільше повідомлень стосуються роботи застосунку, також виникають проблеми зі з’єднанням до сервера і входом в обліковий запис.

Економічна правда

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