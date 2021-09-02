Київ підписав з ЄБРР кредитну угоду на 140 мільйонів євро: куди підуть кошти

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КМДА, "Київтеплоенерго" і підписали кредитну угоду на 140 млн євро, які спрямують на модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За словам мера Києва Віталія Кличка, проєкт дозволить впровадити сучасні технології в оновлення системи централізованого теплопостачання Києва, яка входить до трійки найбільших у Європі.

"Втілення програми допоможе підвищити енергоефективність та знизити споживання енергоресурсів - природного газу, електроенергії та води. Але головне - впровадження масштабних проєктів модернізації дозволить поліпшити якість і надійність послуг для киян", - сказав Кличко.

У рамках проєкту, зокрема, передбачено встановлення на ТЕЦ-6 нових когенераційних установок, які за обсягами викидів в атмосферу відповідатимуть європейським стандартам.

Буде здійснена реконструкція неефективних котелень, що також дозволить знизити викиди парникових газів. Проєкт повністю відповідає політиці ЄС та заявленим кліматичним цілям України.

"На ТЕЦ-5 планують встановити конденсаційний економайзер, що використовуватиме залишкову енергію димових газів (скидне тепло) для забезпечення опаленням столичних будинків.

Також проєкт передбачає встановлення нової системи моніторингу та диспетчеризації (SCADA). Це єдина система контролю та збору даних, яка в режимі реального часу аналізуватиме та контролюватиме роботу усього енергокомплексу та відстежуватиме його виробничі показники", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Європейський банк реконструкції і розвитку виділить КП "Київтеплоенерго" 140 млн євро кредиту на розвиток теплової інфраструктури столиці.

Економічна правда