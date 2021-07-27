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"Київтеплоенерго" отримає 140 мільйонів євро кредиту ЄБРР на розвиток інфраструктури

Вівторок, 27 липня 2021, 10:15
 
фото: прес-служба банку

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить КП "Київтеплоенерго" 140 млн євро кредиту на розвиток теплової інфраструктури столиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відповідний проєкт рада директорів банку схвалила минулого тижня.

У ЄБРР зазначили, що кредит буде розділений на 2 рівні транші та спрямований на забезпечення сталої та ефективної роботи існуючих теплоелектроцентралей і котелень в Києві.

У банку вважають, що кредит допоможе підвищити надійність транспортування тепла, вирішити інші критичні завдання з реабілітації і модернізації системи централізованого теплопостачання міста, а також підвищити якість послуг опалення та гарячого водопостачання.

В ЄБРР додали, що проєкт є частиною Green City Framework-2 (GrCF2, "Концепція зелених міст"), націленої на вирішення екологічних проблем в окремих великих містах.

Київрада схвалила залучення цього кредиту на термін до 13 років у квітні цього року, уповноваживши мера міста Віталія Кличка підписати договір гарантії з ЄБРР.

Про свій намір залучити кредит ЄБРР з трирічним пільговим періодом "Київтеплоенерго" повідомило в 2019 році. 

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Київ ЄБРР кредит

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