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Комітет прибрав з "антиахметівського" законопроекту норму про акциз на ВДЕ електроенергію

Субота, 18 вересня 2021, 16:05

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики виключив з урядового ресурсного законопроекту №5600 норму про акцизний податок на вироблену ВДЕ електроенергію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

"З №5600 прибрали норму про акциз з зеленої енергетики. Комітет підтримав майже одноголосно", - написав він за результатами засідання комітету. 

Нагадуємо:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону 5600.

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Економічна правда
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