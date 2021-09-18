Комітет прибрав з "антиахметівського" законопроекту норму про акциз на ВДЕ електроенергію

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики виключив з урядового ресурсного законопроекту №5600 норму про акцизний податок на вироблену ВДЕ електроенергію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"З №5600 прибрали норму про акциз з зеленої енергетики. Комітет підтримав майже одноголосно", - написав він за результатами засідання комітету.

Нагадуємо:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону 5600.