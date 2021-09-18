Комітет прибрав з "антиахметівського" законопроекту норму про акциз на ВДЕ електроенергію
Субота, 18 вересня 2021, 16:05
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики виключив з урядового ресурсного законопроекту №5600 норму про акцизний податок на вироблену ВДЕ електроенергію.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"З №5600 прибрали норму про акциз з зеленої енергетики. Комітет підтримав майже одноголосно", - написав він за результатами засідання комітету.
Нагадуємо:
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону 5600.
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