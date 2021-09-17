Перша воднева заправка в Україні з'явиться наступного року — асоціація

фото: українська воднева рада

В Україні наразі два водневих автомобілі, в Українській водневій раді очікують, що перша воднева заправка з’явиться у країні наступного року.

Про це на брифінгу заявив президент асоціації "Українська воднева рада" Олександр Рєпкін.

"Сертифікувавши перші водневі автівки в Україні, ми фактично вирішили chicken-and-egg problem. Чому не будують водневі заправки? Тому що немає машин на водні. А чому немає машин? Тому що немає водневих заправок.

Команда Української водневої ради розв'язала цю майже філософську проблему, коли на початку вересня сертифікувала перший у країні водневий автомобіль. Підґрунтя для подальшої розбудови інфраструктури для водневого транспорту в Україні було закладено", - cказав він.

За його словами, процес першої сертифікації був дещо складним, але зараз документальна складова ввезення в Україну водневих авто прискорена.

"Наразі Українська воднева рада вже відпрацювала механізм документального оформлення водневих авто. До нас у Водневу раду звертаються підприємці, які спеціалізуються на створенні водневої інфраструктури та будують заправні станції по всьому світу.

Вони вже готові створювати заправки для водневих авто і в Україні. Ми очікуємо, що перша воднева заправка з’явиться у країні наступного року", - розповів Рєпкін.

В асоціації заявили, що японські Toyota Mirai, які ввезли в Україну, працюють на водневому паливному елементі, який виробляє енергію для електродвигуна.

"Це технічне рішення надає можливість повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. Крім СО2, автомобілі на традиційному пальному викидають в атмосферу оксид азоту та оксид сірки, які мають вкрай негативний вплив на здоров'я людини та стан довкілля.

На противагу бензину, водень не дає жодних шкідливих викидів і повертається в навколишнє середовище у вигляді води та тепла", - заявили в асоціації.

Нагадуємо:

Автомобіль японської марки Toyota, що заправляється воднем, вперше сертифікували в Україні.

23 серпня НАК "Нафтогаз" та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум щодо можливості співпраці заради розвитку проєктів з виробництва й зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їхнього експорту в Німеччину.

Тоді голова компанії Юрій Вітренко зазначив,що найшвидшим варіантом є транспортувати зелений водень у вигляді зеленого аміаку суднами, які наразі вже використовуються для перевезення аміаку.

Економічна правда