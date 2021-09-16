Пенсійні угоди з Німеччиною та Ізраїлем коштуватимуть Фонду понад 10 млрд грн — Мінфін

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За розрахунками Міністерства фінансів України, ратифікація двосторонніх угод України з Ізраїлем та Німеччиною про пенсійне забезпечення призведе до додаткових видатків з Пенсійного фонду у розмірі 10,6 млрд грн у 2022 році.

Про це йдеться в аналізі фіскальних ризиків, які розробило міністерство.

Відповідні двосторонні угоди передбачають взаємне здійснення країнами виплат пенсійних платежів по досягненню громадянами пенсійного віку. Такі угоди Україна уклала з 23 країнами світу. Відповідно до них Україна зобов'язується виплачувати всю або частину пенсії громадянам за стаж, отриманий в одній з цього переліку країн.

За розрахунками Мінфіну, ратифікація угоди про пенсійне забезпечення з Німеччиною призведе до збільшення видатків Пенсійного фонду на 2 млрд грн у 2022 році. Ратифікація відповідної угоди з Ізраїлем — 8,6 млрд грн.

При цьому, Пенсійний фонд України залишається дефіцитним, тож збільшення його видатків несе серйозні ризики для бюджету, за кошти якого вони у майбутньому й покриваються.

"Так, бюджетом Пенсійного фонду України на 2021 рік (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 126) передбачається покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду за рахунок коштів державного бюджету у сумі 21,7 млрд гривень. У 2022 році планується, що Пенсійний фонд також потребуватиме значних бюджетних коштів для покриття дефіциту", — констатують у Мінфіні.

Детальніше про те, як працюють ці угоди, яких типів вони бувають та як отримати пенсію за закордонний стаж ЕП писала у публікації: Як трудовим мігрантам отримувати пенсію в Україні та за кордоном

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що бюджет Пенсійного фонду у 2022 році планується на рівні 531 млрд грн, або +31 млрд грн до плану цьогоріч. У цю суму врахована також індексація пенсій з 1 березня, тобто додаткові 28,2 млрд грн.

Більше про проєкт читайте у матеріалі: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Економічна правда



