Мінфін: Укренерго та Енергоатом можуть принести мільярдні прибутки у 2022-2024 роках

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Згідно базового сценарію Міністерства фінансів України, державні "Укренерго" та "Енергоатом" вийдуть на прибуткову діяльність у наступні 3 роки, а за песимістичного "Укренерго" може піти у збиток в 11 мільярдів гривень.

Про це йдеться в аналізі фіскальних ризиків, які розробило міністерство.

Так, за базовим сценарієм, "Укренерго" у 2021 році отримає 178 млн грн прибутку, а у наступні роки прибутковість компанії значно зросте. У 2022 році вона складе 6,71 млрд грн, у 2023 році — 6,52 млрд грн, а у 2024 році — 9,37 млрд грн.

Натомість песимістичний сценарій передбачає, що вартість послуг компанії не буде зростати, а курс гривні девальвує сильніше, ніж уряд закладає у бюджет. У такому разі наступні 3 роки збитки компанії зростатимуть. Так, у 2022 році вони сягнуть 4,22 млрд грн, у 2023 році — 7,47 млрд грн, а у 2024 році — 10,74 млрд грн.

Ці збитки стануть наслідком зростання залежності "Укренерго" від позикового капіталу та зниження спроможності фінансувати свою діяльність за рахунок власних коштів.

Щодо "Енергоатому", то за базовим сценарієм Мінфін прогнозує зростання прибутків компанії: з 788 млн грн у 2021 році до 10,05 млрд грн у 2024 році.

Навіть за песимістичним сценарієм, "Енергоатом" поступово вийде на прибутки. У 2021 та 2022 роках компанія отримає 1,1 млрд грн та 542 млн грн збитку відповідно. З 2023 року компанія вийде на прибуток у 1,35 млрд грн, а вже у 2024 році — 3,33 млрд грн.

Песимістичний сценарій передбачає, що обсяги виробництва електроенергії "Енергоатомом" зростатимуть повільніше, відповідно до очікувань більш повільного відновлення економіки України.

Нагадаємо, що 15 вересня уряд погодив та направив на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2022 рік.

Більше про проєкт читайте у матеріалі: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Економічна правда