Київрада схвалила бюджет на 2021 рік: головні показники

Депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік: доходи запланували у сумі майже 60,5 млрд грн, видатки - близько 57,8 млрд грн.

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Рішення про схвалення бюджету підтримали 74 депутати. Також Київрада схвалила Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.

"Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

Основним напрямом фінансування є сфера освіти - на неї виділили 24,7 млрд грн. Це - 43% від усіх видатків міського бюджету", - йдеться у повідомленні.

При цьому, на транспорт і дорожнє господарство запланували 8,7 млрд грн (15% бюджету).

На охорону здоров'я - майже 6,2 млрд грн, соціальний захист - 5,1 млрд грн, ЖКГ - майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво - близько 1,6 млрд грн, фізкультуру і спорт - майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу - 415,5 млн грн, будівництво - 235,2 млн грн.

Зменшення видатків на медицину порівняно з попередніми роками мер Віталій Кличко пояснив тим, що з квітня цього року, відповідно до медичної реформи, медзаклади столиці фінансуються Національної службою здоров'я України.

"Тобто сьогодні лікарні фінансує безпосередньо держава. Із державного бюджету фінансують, зокрема, придбання медикаментів, оплату харчування, виплату зарплати лікарям.

Але місто не залишається осторонь і продовжує вкладати кошти в реконструкцію та капремонти медзакладів Києва, в оновлення застарілого обладнання та підтримку медиків - додатково до зарплати виплачує щомісячну матеріальну допомогу", - додали в Київраді.

Дохідна частина бюджету буде сформована за рахунок наступних надходжень: ПДФО - 27,6 млрд грн, місцеві податки - 13,8 млрд грн, трансферти - 7,5 млрд грн, акцизний податок - 2 млрд грн, кошти від продажу землі - майже 850 млн грн, інші надходження - 8,2 млрд грн.

"Я вітаю депутатів, що ми схвалили бюджет - головний фінансовий документ, за яким столиця житиме у 2021 році. Наступний рік буде теж роком випробувань. Адже нам потрібно буде і долати кризу, спричинену пандемією, і втілювати заплановані нами зміни в Києві. Тож це - той мінімум, що дозволить багатомільйонному місту втримати ситуацію.

І продовжити фінансування пріоритетних для столиці напрямів та втілення запланованих проектів, що змінюють Київ. Пандемія поки не відступила. І нам ще доведеться долати її наслідки. Зокрема, й економічні. Але ми продовжимо в Києві ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкцію дитсадків та шкіл, лікарень, відновлення київських парків і скверів, туристичних об’єктів столиці", - розповів Кличко.

За його словами, також планують збільшити зарплату працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам.

"Ми маємо добудувати Подільсько-Воскресенський міст і дві станції метро на Виноградар. І звісно ж, ми і надалі будемо підтримувати наших медиків. Тому чималу частину коштів спрямуємо і на протидію коронавірусу", - додав мер Києва.

Економічна правда