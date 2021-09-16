Україна може втратити до 0,8% ВВП через низькі врожаї — уряд оцінив ризики 2022 року

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Міністерство фінансів оцінило впливи на економіку основних макроекономічних ризиків, які можуть статися у 2022 році – зокрема, надто низький врожай зернових може призвести до зменшення ВВП наступного року на 0,6-0,8 відсоткових пункта.

Даний аналіз міститься в оцінці фіскальних ризиків бюджету у 2022 році, підготовлених Мінфіном.

Найбільший вплив на динаміку ВВП матиме ризик посилення неплатоспроможності суб'єктів господарювання. У разі його реалізації кількість зайнятого населення може скоротитися на 1% або близько 150 тисяч осіб.

Тоді ВВП може зменшитися на 1 в.п. Також у разі реалізації цього ризику бюджет може недоотримати близько 1,1 млрд грн доходів.

У разі посилення гібридної та збройної агресії Росії втрати ВВП, які оцінює Мінфін, можу скласти близько 0,2 в.п. ВВП. Бюджет у разі реалізації цього ризику недоотримає 2,4 млрд грн доходів (передусім ПДВ з імпорту).

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Вплив виходу нерезидентів з ОВДП на український ВВП Мінфін оцінює в межах 0,1 в.п. ВВП, а вплив цього ризику на надходження бюджету складає 1,2 млрд грн.

Згортання інвестиційних планів іноземними компаніями у 2022 році може призвести до зменшення ВВП на 0,7 в.п., а бюджет недоотримає 8,5 млрд грн доходів.

Низька кредитна активність банків може коштувати економіці 0,1 в.п. ВВП (а бюджету — 1,2 млрд грн), а отримання занизького врожаю зернових — 0,6-0,8 в.п. ВВП (в той час, як доходи бюджету скоротяться на 8,5 млрд грн).

Нагадуємо:

Уряд 15 вересня погодив та направив на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2022 рік. Документ побудовано на припущенні зростання економіки у 2022 році на 3,8%, пожвавленні міжнародної торгівлі, які дозволять державі акумулювати додаткові ресурси у вигляді податків.

Економічна правда