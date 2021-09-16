Як нові штами COVID вплинуть на ВВП та інфляцію в Україні: оцінка Мінфіна

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Подальші мутації коронавірусу та їхнє поширення у світі та Україні можуть призвести до більш повільного відновлення економіки після карантину, зокрема до вищої інфляції, повільного зростання ВВП.

Про це йдеться в аналізі фіскальних ризиків на 2022 рік, які підготувало та оприлюднило Міністерство фінансів.

"На противагу базовому сценарію, за цим альтернативним сценарієм припускається, що певної стабілізації ситуації із поширенням вірусу вдасться досягти лише мірою набуття природного імунітету. Ймовірність цього сценарію оцінюється вище середньої", — пояснюють у Мінфіні.

Там зазначають, що складнощі у боротьбі з пандемією призведуть до подальшого розвитку невизначеності в економіці, що стримуватиме як споживання, так й інвестиції.

"Загалом, за цим сценарієм лише з 2023 року інвестиційний попит випереджатиме інші складові попиту і перевищить рівень докризового 2019 року", — йдеться у документі Мінфіну.

На відміну від базового сценарію, за таких умов ВВП України відновлюватиметься повільніше та зросте у 2022 році на 2,6% (проти 3,8% закладених в основному сценарії, на якому Мінфін й будував бюджет на наступний рік).

Інфляція, у разі реалізації альтернативного сценарію, у наступному році складе 6,4% (проти 6,2%, які закладені у базовий сценарій), середньорічний курс долара — 28,4 грн (проти 28,6 грн у базовому сценарії), рівень безробіття — 8,9% (проти 8,5%), ріст експорту та імпорту складе 5,1% та 7,5% (проти 6,5% та 9,2% відповідно).

У Мінфіні додають, що збереження високої витратності виробництва призведе до того, що отримані кошти переважно спрямовуватимуться на поточні потреби, зокрема оплату праці, темпи зростання якої будуть дещо нижчими за темпи базового сценарію.

Витратність зумовлена зростанням світових цін на основні експортні товари в умовах мінімальної різниці між ціною та собівартістю національної продукції, більшої енергомісткістю та матеріаломісткістю української продукції.

Нагадуємо:

Уряд 15 вересня погодив та направив на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2022 рік. Документ побудовано на припущенні зростання економіки у 2022 році на 3,8%, пожвавленні міжнародної торгівлі, які дозволять державі акумулювати додаткові ресурси у вигляді податків.

Економічна правда