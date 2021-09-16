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Skoda у вересні призупинить виробництво авто через дефіцит чипів

Четвер, 16 вересня 2021, 14:10
 
unsplash

Чеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень на своїх вітчизняних заводах наприкінці вересня через нестачу чипів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у Чехії розташовані 3 великих заводи концерну - тисячі незавершених автомобілів Skoda чекають чипів.

"Ми припинимо виробництво на цілий тиждень. Причиною цього є постійний дефіцит деталей, переважно чіпів", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Найбільший у світі виробник автомобілів Toyota у вересні скоротить на 40% виробництво авто - в наступному місяці з конвеєра зійде 540 тис машин, скорочення пов'язане з дфіцитом чипів.

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Економічна правда

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авто Skoda

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