Skoda у вересні призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
Чеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень на своїх вітчизняних заводах наприкінці вересня через нестачу чипів.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у Чехії розташовані 3 великих заводи концерну - тисячі незавершених автомобілів Skoda чекають чипів.
"Ми припинимо виробництво на цілий тиждень. Причиною цього є постійний дефіцит деталей, переважно чіпів", - заявили в компанії.
Нагадаємо:
Найбільший у світі виробник автомобілів Toyota у вересні скоротить на 40% виробництво авто - в наступному місяці з конвеєра зійде 540 тис машин, скорочення пов'язане з дфіцитом чипів.
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Економічна правда
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