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Toyota у вересні скоротить виробництво авто на 40% через дефіцит чипів

Четвер, 19 серпня 2021, 14:40
 
toyota

Найбільший у світі виробник автомобілів Toyota у вересні скоротить на 40% виробництво авто - в наступному місяці з конвеєра зійде 540 тис машин, скорочення пов'язане з дфіцитом чипів.

Про це пише ВВС.

При цьому, японський виробник планував виготовити майже 900 тис авто.

Акції Toyota в четвер впали на 4,4%, що стало найбільшим щоденним падінням з грудня 2018 року.

Через скорочення виробництва з наступного місяця Toyota призупинить виробничі лінії на декількох заводах в Японії, а виробництво в Північній Америці, Китаї та Європі, ймовірно, скоротиться на десятки тисяч одиниць, додає Nikkei.

За даними видання, на ситуацію вплинуло різке збільшення захворюваності COVID-19 у В'єтнамі, у зв'язку з чим збільшилося навантаження на ланцюжки поставок і ускладнився процес закупівлі запчастин.

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Економічна правда

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Toyota авто

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