У зерновій держкорпорації змінився керівник

фото: ДПЗКУ

Виконання обов'язків голови правління АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" поклали на Василя Коваленка, який раніше уже очолював корпорацію.

Таке рішення прийняло Мінекономіки 15 вересня, передає прес-служба ДПЗКУ у Facebook.

Водночас наказом Мінекономіки від 15 вересня попередній в.о. голови правління Андрій Власенко увільнений від виконання обов’язків глави правління.

Зазначається, що Василь Коваленко очолював корпорацію у період з травня 2020 по листопад 2020 року.

"На посаді в.о. голови правління ініціював процес розгляду питання реструктуризації китайського кредиту перед урядом України, виступав за активну підтримку та співпрацю з вітчизняними сільгоспвиробниками.

З 2018 року по теперішній час Василь Коваленко - заступник голови правління АТ "ДПЗКУ", - додали в корпорації.

Нагадуємо:

Нацпполція встановила, що службові особи "ДПЗКУ" вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати.

13 серпня, Нацполіція затримала Власенка при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни", коли він намагався вилетіти з країни. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

Власенку було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носити електронний браслет. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.

За даними офіційного слідства, Власенко був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" вартістю 71 млн грн через, нібито, неспроможність філій "ДПЗКУ" надати аналогічні послуги самостійно. Інформація щодо того, які саме послуги надавалися "Транссервіс 2008" відсутня.

Повідомлялось, що у публічному доступі немає жодної інформації про те, чи були вжиті дії щодо відсторонення від посади в.о. голови правління "Державної-продовольчої зернової корпорації" Андрія Власенка після звинувачення у розкраданні 71 мільйона та накладання домашнього арешту.

Економічна правда