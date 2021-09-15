Наступний запуск Firefly Alpha відбудеться в грудні

Макс Поляков Фото з архіву спікера

Другий запуск ракети Firefly Alpha відбудеться у грудні 2021 року.



Про це Макс Поляков заявив під час онлайн-зустрічі із журналістами.



"Всі компоненти ракети вже є, наразі вона інтегрується", – заявив власник компанії Firefly Aerospace.



За його словами, компонентів ракети на складі вже є на 5-20 ракет вперед.

Очікування щодо запуску Макс Поляков прокоментував так: "Треба відпрацювати всі помилки і зробити все правильно".

За словами Полякова, надалі запуски будуть відбуватися частіше – від 8 до 24 на рік.



Нагадаємо, 3 вересня о 4:59 ранку за Києвом відбулося перше льотне випробування Alpha. Політ носія тривав близько трьох хвилин. За цей час ракета досягла надзвукової швидкості, під час якої всі системи працювали справно.

Водночас один із чотирьох двигунів першого ступеню через збій у роботі клапана в паливній системі тимчасово припинив роботу. Щоб уникнути аварійної ситуації, фахівці прийняли рішення перервати пуск, застосувавши систему припинення польоту, фактично підірвавши ракету.

Ракета Alpha – це перша ракета такої ваги, яка сконструйована в США після Falcon 9 (компанії SpaceX), тобто за останні 13 років. Вона може доставляти до тони корисного вантажу на орбіту.



Аліна Полякова, ЕП