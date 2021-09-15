Розмитнити авто можна буде через "Дію"

фото дмитра Ларіна, УП

Кабмін прийняв постанову, яка дасть старт реалізації експериментального проєкту по розмитненню транспортного засобу через "Дію".

Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду 15 вересня.

"Маємо сьогодні ще один важливий проєкт, який стосується ввезення автомобілів в Україну. Для українців часто таке ввезення авто перетворювалось на обмеження та незручності, затягування.

Ми плануєм зробити можливим розмитнення транспортного засобу через "Дію". Приймаємо відповідну постанову, яка дасть старт реалізації такого експериментального проєкту", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання.

"Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір, і завершення митного оформлення вашого авто в автоматичному режимі", - додав прем'єр.

За його словами, оплатити збр теж можна буде онлайн.

Він додав, що все буде "максимально просто, зручно, без жодної корупції".

Згодом члени уряду підтримали документ з доопрацюванням протягом 3 днів.

Відповідно до постанови, зокрема, передбачається можливість:

подання документів в електронній формі з використанням порталу "Дія";

нарахування митних платежів в автоматичному режимі, які можна оплатити на порталі "Дія", банки або електронні платіжні системи;

сплати митних платежів протягом 10 днів;

завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі.

Доповнено.

Відповідно до документа, експериментальний проєкт триватиме з 2 грудня 2021 року по 31 серпня 2023 року.

Координатором проєкту є Мінцифри.

Мінфіну разом із Державною митною службою доручили протягом 1 місяця з дня набуття чинності постанови відкрити рахунок в Державній казначейській службі "для справляння митних платежів".

А Мінцифри доручили протягом 2 місяців з дня набуття чинності постанови забезпечити технічну можливість подання документів для оформлення розмитнення через "Дію".

Мінцифри та Мінекономіки також доручили подати звіт про результати експериментального проєкту не пізніше, ніж через 3 місяці після його завершення, а також за результатами експерименту - подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до законодавства.

Нагадаємо:

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Зазначалось, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Пільгово оформити автівку можна буде протягом 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС зможуть використати таку можливість протягом 270 днів.

Разом з тим, під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

За період з 15 червня 2021 року по 31 липня 2021 року у рамках пільгового періоду за новою формулою розмитнили понад 17 тисяч "євроблях" - до бюджету сплатили більше 600 млн грн.

У травні під час наради в прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було розглянуто проєкт, завдяки якому розмитнення авто можна буде здійснити за допомогою "Дії" – очільник Кабміну ідею підтримав.

Економічна правда