В уряді пропонують розмитнювати автівки через "Дію" – Шмигаль
Під час наради в прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було розглянуто проєкт, завдяки якому розмитнення авто можна буде здійснити за допомогою "Дії" – очільник Кабміну ідею підтримав.
Про це прем’єр повідомив у своєму Telegram.
Так, на нараді з "Офісом простих рішень та результатів", Мінцифрою та Мінфіном було розглянуто проєкт, що пропонує уможливити розмитнення автівок через портал або застосунок "Дія".
"Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції — стане поштовхом до реформи митниці", – прокоментував Шмигаль ініціативу відомств.
Він додав, що доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях", який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.
Економічна правда
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