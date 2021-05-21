В уряді пропонують розмитнювати автівки через "Дію" – Шмигаль

Під час наради в прем’єр-міністра Дениса Шмигаля було розглянуто проєкт, завдяки якому розмитнення авто можна буде здійснити за допомогою "Дії" – очільник Кабміну ідею підтримав.

Про це прем’єр повідомив у своєму Telegram.

Так, на нараді з "Офісом простих рішень та результатів", Мінцифрою та Мінфіном було розглянуто проєкт, що пропонує уможливити розмитнення автівок через портал або застосунок "Дія".

"Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції — стане поштовхом до реформи митниці", – прокоментував Шмигаль ініціативу відомств.

Він додав, що доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях", який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

Економічна правда