Apple представила нове покоління Apple Watch Series 7

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Про це компанія повідомила під час конференції 14 вересня.

Презентацію нового покоління годинника операційний директор Apple Джефф Вільямс почав з розповіді про нову функцію пристрою: тепер годинник навчився автоматично ідентифікувати поїздки на велосипеді, фіксувати зупинки та падіння.

Дизайн Apple Watch Series 7 дуже схожий на дизайн годинника попереднього покоління, однак новинка має набагато більший екран — на 20%. Ширина рамки навколо дисплея тепер складає лише 1,7 мм. Загальна форма корпусу має "більш м'які, круглі" кути.

В активному режимі екран на 70% яскравіше ніж у попередній моделі. Кнопки інтерфейса збільшені. Тепер екран вміщує на 50% більше тексту.

Скло екрану стійкий до тріщин. Годинник має захист від пилу за стандартом IP6X і від води. Apple Watch Series 7 має батарею на 18 годин роботи, а зарядка відбувається на 30% швидше.

Годинник буде доступний в п'яти нових кольорах: алюміній, нержавіюча сталь, титан, а також нові версії Nike та Hermes.

Вартість годинників Apple Watch Series 3 тепер складає 199 дол, Apple Watch SE - 279 дол, Apple Watch Series 7 - 399 дол. Нова модель годинника буде доступна для замовлення пізніше восени.

Економічна правда