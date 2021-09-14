Всі розділи
Укр / Рус

Apple представила нове покоління Apple Watch Series 7

Вівторок, 14 вересня 2021, 20:56
 
apple

Про це компанія повідомила під час конференції 14 вересня.

Презентацію нового покоління годинника операційний директор Apple Джефф Вільямс почав з розповіді про нову функцію пристрою: тепер годинник навчився автоматично ідентифікувати поїздки на велосипеді, фіксувати зупинки та падіння.

Дизайн Apple Watch Series 7 дуже схожий на дизайн годинника попереднього покоління, однак новинка має набагато більший екран — на 20%. Ширина рамки навколо дисплея тепер складає лише 1,7 мм. Загальна форма корпусу має "більш м'які, круглі" кути.

В активному режимі екран на 70% яскравіше ніж у попередній моделі. Кнопки інтерфейса збільшені. Тепер екран вміщує на 50% більше тексту. 

Скло екрану стійкий до тріщин. Годинник має захист від пилу за стандартом IP6X і від води. Apple Watch Series 7 має батарею на 18 годин роботи, а зарядка відбувається на 30% швидше. 

Годинник буде доступний в п'яти нових кольорах: алюміній, нержавіюча сталь, титан, а також нові версії Nike та Hermes.

Вартість годинників Apple Watch Series 3 тепер складає 199 дол, Apple Watch SE - 279 дол, Apple Watch Series 7 - 399 дол. Нова модель годинника буде доступна для замовлення пізніше восени.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

технології Apple

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Метавсесвіти Fortnite, Facebook, Microsoft та BMW: коли настане віртуальне майбутнє 7 вересня 2021, 08:00
Трильйони зайвих фотографій щороку: як позбутись "цифрового сміття". Інструкція 3 вересня 2021, 08:30
Apple планує додати в Apple Watch датчики тиску і температури тіла – ЗМІ 2 вересня 2021, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!