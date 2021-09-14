Apple презентувала нові iPad 9 та iPad mini з технологією 5G

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Компанія Apple презентувала новий iPad 9 та iPad mini, остання підтримуватиме технологію 5G.

Про це повідомили під час презентації.

iPad 9

iPad 9 представлено у двох кльорах: срібному та чорному. Новий девайс отримав чип A13 Bionic, створений за 7нм процесом. У компанії кажуть, що він став на 20% швидше, а також, що він вшестеро швидше найпопулярніших планшетів на ОС Android.

Новий iPad має ширококутну фронтальну камеру у 12 МП, також компанія адаптує функцію Center Stage, що раніше була у iPad Pro. Вона допомогає залишати у кадрі об’єкти у русі під час зйомки. Використовувати її можна буде як з системним застосунком FaceTime, так і сторонніми, на кшталт Zoom.

Крім того, покращено автофокус у зйомці у темряві. Також вбудовано 10,2-дюймовий дисплей Retina з технологією True Tone, що адаптує тони зображення відповідно до освітлення навколо. iPad захищено технологією TouchID.

Ціна iPad 9 починається від 329 доларів, мінімальна пам’ять – 64 Гб, вдвічі більше від минулої моделі. Максимальна – 256 Гб.

apple

Також у компанії стверджують, що iPad виготовлено повністю з переробленого алюмінію.

iPad mini

Цю модель у компанії називають найпотужнішим iPad. Він отримав новий дизайн, рамки якого зменшилися й витіснили місце під TouchID. Тепер відбиток пальця схований у кнопці розблокування згори девайсу.

Представлений iPad mini у 5 кольорах: фіолетовому, рожевому, золотому та чорному.

apple

Модель теж має Retina з діагоналлю 8,3 дюйма, яскравістю 500 нт та технологію True Tone.

iPad mini отримав новий A15 Bionic чип, завдяки якому батарея зможе працювати цілий день. Шестиядерний центральний процесор став на 40% швидше, а п’ятиядерний графічний – на 80% швидше.

Як пояснюють у Apple, ці технології підійдуть як для графічно складних ігр, так і для професійних дизайнерів, докторів та пілотів.

Також Apple додав функцію Live Text, який використовує може розпізнавати текст на фотографіях, який користувачі можуть редагувати та перекладати одразу із фотографій на сім різних мов.

Крім того, iPad mini має новий порт USB-C, який, кажуть у компанії, вдесятеро швидше своїх попередників.

Модель підтримує можливість автоматичного перекладу розмови у реальному часі.

Також у iPad вбудована технологія 5G, що дозволяє завантажувати інформацію зі швидкістю 3,5 Гб у секунду.

Ширококутна камера у 12 мегапікселів має діафрагму f/1.8 та підтримує технологію Smart HDR. У цій моделі теж доступна функція Central stage. Apple також оновила аудіосистему.

apple

Щодо аксесуарів, компанія пропонує друге покоління Apple Pencil, який тепер може приєднуватися до ребра iPad mini та "залишатися завжди з’єднаним та зарядженим".

Коштуватиме модель від 499 доларів та буде доступною як з Wi-Fi, так і зі стільниковим зв’язком.

Економічна правда