Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів
Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму 411 млн дол - угоди стосуються розвитку вищої освіти в Україні та підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, 200 млн доларів будуть спрямовані на розвиток вищої освіти в Україні, 211 млн доларів - на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.
Як уточнили в уряді, йдеться про наступні угоди:
- Договір гарантії (Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій;
- Угода про позику (Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
"Вдячний за велику кількість проєктів, які ми вже успішно реалізуємо спільно в Україні. Наша держава потребує довгострокових програм співпраці та інвестицій.
На сьогодні пом’якшення впливу коронавірусу на економіку залишається найважливішим завданням уряду", - сказав Шмигаль під час зустрічі з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.
"Радий, що сьогодні в нас є нагода підписати дві угоди. Критично важливі проєкти.
Вдячний нашим міністерствам, які спільно зі Світовим банком провели роботу й підготовку цих проектів, та дякую керівникам підприємствам, які провели роботу, щоб підписання цих документів стало можливим", - резюмував Шмигаль.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде 12-15 вересня 2021 року здійснить свій перший офіційний візит до України.
Економічна пправда
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