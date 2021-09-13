Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму 411 мільйонів доларів

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Україна і МБРР уклали дві угоди на загальну суму 411 млн дол - угоди стосуються розвитку вищої освіти в Україні та підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, 200 млн доларів будуть спрямовані на розвиток вищої освіти в Україні, 211 млн доларів - на підвищення стійкості української енергосистеми для інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E.

Як уточнили в уряді, йдеться про наступні угоди:

Договір гарантії (Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій;

Угода про позику (Проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

"Вдячний за велику кількість проєктів, які ми вже успішно реалізуємо спільно в Україні. Наша держава потребує довгострокових програм співпраці та інвестицій.

На сьогодні пом’якшення впливу коронавірусу на економіку залишається найважливішим завданням уряду", - сказав Шмигаль під час зустрічі з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

"Радий, що сьогодні в нас є нагода підписати дві угоди. Критично важливі проєкти.

Вдячний нашим міністерствам, які спільно зі Світовим банком провели роботу й підготовку цих проектів, та дякую керівникам підприємствам, які провели роботу, щоб підписання цих документів стало можливим", - резюмував Шмигаль.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде 12-15 вересня 2021 року здійснить свій перший офіційний візит до України.

Економічна пправда