Мін’юст: борги Донецької залізниці з УЗ списали в рамках судового рішення

ua.depositphotos.com

Схвалення Міністерством юстиції списання з "Укрзалізниці" боргів "Донецької залізниці" діє в рамках судового рішення, а його невиконання є злочином.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Заяви про те, що не потрібно стягнути з "Укрзалізниці" - це підбурювання до вчинення злочину. Ми дуже акуратно ставимося до списань таких великих сум, але у будь-якому випадку, якщо буде судове рішення, яке зупинить виконання, ми не списуватимемо. Проте наразі є судове рішення", – заявив він.

Напередодні член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко повідомив, що Мін'юст схвалив списання з компанії 78 млн грн боргів ДЗ. За його словами, планують списати ще 13,5 млн доларів.

Лещенко додав, що УЗ подала заяву про призупинення виконавчих дій на підставі законного мораторію, проте досі її не задоволено. Відтак, виконавче провадження теж не зупинено.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", якими запровадила мораторій на стягнення боргів з УЗ за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту в зоні АТО (ООС).

Госпсуд Донецької області частково задовольнив позов Сбербанку до "Укрзалізниці" та вирішив стягнути з УЗ 56,1 млн доларів заборгованості "Донецької залізниці".

Рада нацбезпеки ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

Там звернули увагу на борги УЗ, що загрожує технічним дефолтом компанії та блокує її подальший розвиток є наявність кредитного портфелю. Борги становлять близько 35,8 млрд грн та 19,1 млрд грн кредитів ДП "Донецька залізниця", по стягненням яких встановлено мораторій.