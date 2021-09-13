У Дії з’явилися небіометричні закордонні паспорти
Понеділок, 13 вересня 2021, 12:05
Необіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року, відтепер доступні у "Дії" – він підтягнеться автоматично до переліку документів.
Про це повідомляє "Дія" у Telegram.
У "ДІї" нагадують, що в Україні електронним закордонним паспортом можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Водночас для виїзду за кордон він не підійде.
Наразі на платформі доступні ID-картка, біометричний закордонний паспорт та небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.
Паспорти-книжечки старого зранку не відображається.
Нагадуємо:
23 серпня набув чинності закон, який прирівнює в Україні електронні паспорти до паперових.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua