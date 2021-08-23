Е-паспорти в Україні прирівняли до звичайних: закон набув чинності

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23 серпня набув чинності закон, який прирівнює в Україні електронні паспорти до паперових.

Цей закон президент Володимир Зеленський підписав у квітні, тоді ж в Офісі президента повідомили, що закон набуде чинності 23 серпня.

Закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

"Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів", - пояснювали в ОП.

Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги - захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв що якщо людині зручно використовувати паперові документи для отримання послуг, вона матиме на це право.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документу.

Економічна правда