Бензини А-92, А-95 і дизельне паливо незначно подорожчали за тиждень

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За тиждень (3-10 вересня) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 6 коп/л і склала 28,91 грн/л, бензин а-95 подорожчав також на 19 коп/л - до 29,87 грн/л, а дизельне паливо - на 24 коп/л, до 28,15 грн/л.

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

"Зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку", - йдеться в публікації.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 41 коп/л, до 30,94 грн/л, дизельне паливо - на 58 коп/л, до 28,69 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 24-41 коп/л, а ДП - на 37 коп/л.

SOCAR підвищила вартість бензинів на 41-50 коп/л.

У мережі BVS бензин А-92 подорожчав до 29,29 грн / л (+50 коп. / л), А-95 - до 30,19 грн / л (+40 коп ./л) і ДТ - до 28,19 грн / л (+40 коп. / л).

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Паралель", UPG, "Рур груп", "Автопорт", Motto і ін. підняли ціни на паливо в межах 15-60 коп/л.

У той же час бензини на станціях мережі Prime подешевшали на 50 коп/л, а дизельне паливо подорожчало на 40 коп/л.

Нагадуємо:

Міністерство економіки 3 вересня підняло граничні ціни на дизпаливо та бензин, внаслідок цього мережі автозаправних станцій WOG, ОККО, SOCAR та інші підняли свої ціни на пальне.