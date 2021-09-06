Уряд підняв граничні ціни на пальне, великі АЗС відреагували

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Міністерство економіки 3 вересня підняло граничні ціни на дизпаливо та бензин, внаслідок цього мережі автозаправних станцій WOG, ОККО, SOCAR та інші підняли свої ціни на пальне.

Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95", розрахунки НАК "Нафтогаз".

За даними Мінекономіки, граничні ціни на дизпаливо встановлені на рівні 21,69 грн/л, на бензин – 25,94 грн/л. З урахуванням максимальної торговельної надбавки, максимальні ціни становлять 28,69 грн/л та 30,94 грн/л відповідно.

Так, протягом вихідних 4-5 вересня мережі WOG та ОККО підвищили ціни на бензин марки А-95 на 41 коп/л до 30,94 грн/л, дизпаливо – на 58 коп/л, до 28,69 грн/л. Таким чином, ціни у цих мережах є максимально достустимими згідно розрахунки уряду.

У мережі AMIC ціни на бензин зросли у середньому на 5-11 коп/л, а дизпаливо – на 7 коп/л.

SOCAR підвищила ціни на бензин 41-50 коп/л до максимальної.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, "Рур груп", "Автопорт", Motto и та інші підвищили ціни на 5-60 коп/л.