Ціни на продукти знижуються другий місяць поспіль – Мінекономіки

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З липня на внутрішньому ринку ціни на більшість харчових продуктів або зменшилися, або уповільнили зростання – причина полягає, зокрема, у сезонності та обсягах виробництва.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Так, у серпні проти липня подешевшали овочі борщового набору (від 4,5% на капусту та до 40,8% на моркву), пшоно – на 2,4%, олія соняшникова – 2%, крупа вівсяна – на 1,5%, крупи гречані – на 1,3%, борошно пшеничне та птиця – до 1%. Також нормалізувалася ціна на цукор.

Таку динаміку спричиняють з одного боку позитивні оцінки обсягів виробництва аграрної продукції та сезонному чиннику. Вплинули й дії уряду та пожвавлення економіки України.

Йдеться про декларування зміни цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, запроваджене Мінекономіки.

Такими продуктами є крупа гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне в/с, макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирн. 2,5 % (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушки курячі), масло вершкове (72.5 %), вода мінеральну негазовану.

Зростання цін у першій половині цього року спричинили найбільше за десятиліття падіння виробництва у вітчизняному аграрному секторі (на понад 10 %). Через це собівартість виробництва підвищилася й сільгосптоваровиробники підняли ціни на сировину.

Також вагомим фактором зростання стало збільшення витратності виробництва у зв'язку з і зростанням цін на газ. На європейському ринку у річному обчисленні вони зросли в 5,4 раза у серпні.

Нагадуємо:

Інфляція у серпні продовжила триматися на найвищому з 2018 року рівні у 10,2%, найбільше зросли ціни на газ та цукор.

Економічна правда