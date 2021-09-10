Зеленський: Ми реально – діджитал-столиця Європи
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є "діджитал-столицею Європи".
Про це він сказав під час Ялтинської конференції (YES), відповідаючи на питання журналіста Стівена Сакура.
За його словами, у Кремнієвій долині багато українських фахівців.
"Я недавно був в Кремнієвій долині. Там просто купа наших фахівців. В Україні зараз десь близько 42 тисяч IT-шників. Ми найпотужніші в Європі з цього приводу. Ми реально - діджитал-столиця Європи. А там, де цифра - там немає корупції", - вважає президент.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрілись у штаб-квартирі Apple в Купертіно з гендиректором компанії Тімом Куком, на якій, зокрема, обговорили роботу над спільними проєктами.
Економічна правда
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