Зеленський: Ми реально – діджитал-столиця Європи

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є "діджитал-столицею Європи".

Про це він сказав під час Ялтинської конференції (YES), відповідаючи на питання журналіста Стівена Сакура.

За його словами, у Кремнієвій долині багато українських фахівців.