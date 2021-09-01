100 мільярдів газових боргів: уряд визначив комісію, яка їх перевірятиме

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Кабінет Міністрів на засіданні 1 вересня ухвалив положення про територіальні комісії, які проводитимуть аналіз та верифікацією об’єму боргів підприємств на газовому ринку – вони сягають 100 мільярдів грн.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ.

Це допоможе відшкодувати заборгованість, яка виникла через різницю в тарифах на тепло та гарячу воду, зазначає Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що реструктуризація боргів дозволить місцевій владі збалансовано розв’язати питання з тарифами на тепло та гарячу воду у власних громадах.

Законом пропонується, зокрема, дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені.

Також у вересні у Раді має бути зареєстрований другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

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Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

Економічна правда