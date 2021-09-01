У Мінфіні не закладають у проєкт бюджету-2022 надходження від податкової амністії

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, ща законопроєкт про держбюджет-2022 не буде враховувати доходів від кампанії по добровільному декларуванню та податкових змін, які вносяться проєктом №5600.

Про це він сказав під час прес-брифінгу, передає "Укрінформ".

Марченко додав, що у Мінфіні вкрай обережно ставляться до будь-яких очікувань.

Але, за його словами, фахівці відомства будуть робити все, щоб завдяки інформаційній кампанії, роз'яснювальній роботі як можна більше українців змогли скористатися правом добровільного декларування.

"Яка кількість громадян скористається такою можливістю, спрогнозувати складно.

Нам би дійсно хотілося в результаті декларування отримати значні кошти до державного та місцевих бюджетів. Але хоча б якісь оцінки можна буде робити вже з часом. Тому в бюджетному законопроєкті на 2022 рік ми не закладаємо відповідних очікувань", - пояснив міністр.

Те ж, за його словами, стосується і можливого фіскального впливу податкового законопроєкту №5600, який Рада у липні прийняла у першому читанні.

Нагадаємо:

З 1 вересня стартувала податкова амністія - добровільне декларування доходів триватиме рік, розмір податку, який потрібно заплатити, аби легалізувати свої статки, залежатиме від того, який актив декларується та де він перебуває.

Читайте детальніше у статті ЕП: Податкова амністія стартувала з 1 вересня: кого це стосується, які є ризики для декларантів та питання без відповідей