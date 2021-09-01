Вітренко каже, що "Північний потік-2" ще не пізно зупинити

Юрій Вітренко фото: еп

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що США та Німеччині ще не пізно зупинити російський газопровід "Північний потік -2".

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Навіть якщо це може бути, я не знаю, завершено на 99%, ми як і раніше вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І зі свого боку ми будемо обговорювати, що США можуть зробити в цьому відношенні, наприклад, санкції США проти Nord Stream AG ", - заявив Вітренко.

Вітренко додав, що "конкретні дискусії між лідерами дуже важливі для встановлення довіри".

Агентство нагадує, що Україна наполягала на гарантіях, щоб зберегти свій статус транзиту газу після 2024 року, коли закінчиться чинна угода Києва про транзит з РФ.

"Ми продовжуємо підкреслювати, що це не гроші для нас, перш за все, це питання національної безпеки України", - зазначив голова "Нафтогазу".

Він також додав, що Німеччина висловила готовність використовувати важелі тиску на Росію, якщо вона буде використовувати газопровід як геополітичне зброю.

Нагадуємо:

Двостороння зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться о 14:00 (21:00 за Києвом) 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому.

Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2".

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

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