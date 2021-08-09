Huawei запатентувала смартфон-планшет з гнучким дисплеєм

Gizchina

Компанія Huawei зареєструвала у Всесвітньому відомстві інтелектуальної власності новий смартфон з екраном, що згортається.

Про це повідомляє Gizchina.

Смартфон базуватиметься на гнучкому дисплеї POLED на пластиковій підкладці.

Для вирівнювання екрану при розгортанні використовуватиметься спеціальний опорний механізм на основі магнітів.

Після повного розгортання смартфон зможе функціонувати як маленький планшет. Багатомодульна камера з вертикальним розташуванням елементів буде розташована в задній частині корпусу.

Gizchina

На патентних ілюстраціях зображено три оптичні одиниці, але теоретично конфігурація може бути різною.

Наразі смартфон існує тільки на папері. Якщо він з'являється на комерційному ринку, пристрій ймовірно називатиметься Mate X Rollable.

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